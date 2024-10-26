Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş ile pazartesi günü evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Yardımcı Antrenör İrfan Saraloğlu yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başlaydı ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcuların topa sahip olma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Beşiktaş derbisi hazırlıklarını tamamlayacak.