Yerlikaya, milletin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan mücadele edeceklerini vurguladı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar, Adana, Aydın, Iğdır, Siirt, Hatay, Kars, İzmir, Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Muğla, Manisa, Hakkari, Trabzon, Elazığ, Muş ve Şırnak’ta yapıldı. Şüphelilerin terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, gençlik yapılanmasında bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden propagandalarını yaptıkları tespit edildi.

Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve gerçekleştiren Jandarma teşkilatını tebrik etti. "Allah ayaklarına taş değdirmesin" diyerek milletin dualarının onlarla olduğunu ifade etti.