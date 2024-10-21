Galatasaray’ın, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg ile oynayacağı karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug yönetecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ndeki üçüncü maçında 23 Ekim Çarşamba günü evinde İsveç temsilcisi Elfsborg ile mücadele edecek. Saat 17.30’da başlayacak karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug düdük çalacak.

Jug’un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mihael Antic olacak.

Galatasaray - Elfsborg maçında VAR koltuğunda Alen Borosak, AVAR’da da Asmir Sagrkovic oturacak.