Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de yarın evinde oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 17. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00’da RAMS Park’ta Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 19 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 9 puanla 9. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa ve RFS maçlarında öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray, milli takım arasına Alanyaspor galibiyetiyle girip, bu iki karşılaşmayı unutturmak istiyor.

17. randevu

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig’de 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 10 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan’ın 39 golüne, Akdeniz ekibi 17 golle cevap verdi.

Galatasaray geçtiğimiz sezon Alanyaspor’u iki maçta da 4-0’lık skorlarla mağlup etti.

Ligde yenilgisiz

Süper Lig’de sezonun yenilgisiz takımlarından Galatasaray, oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe’yi mağlup ederken, Kasımpaşa ile de berabere kaldı.

Ligin en golcü takımı

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı maçlarda rakip fileleri 23 kez havalandırdı. Hücumda etkili performans sergileyen sarı-kırmızılılar, ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Aslan’da Barış Alper Yılmaz 4, Dries Mertens 3, Mauro Icardi, Victor Osimhen, Gabriel Sara, Michy Batshuayi ve Abdülkerim Bardakcı da 2’şer kez rakip fileleri havalandırdı. Cimbom attığı 23 golün yanı sıra kalesinde ise 8 gol gördü.

Sakatlığından dolayı Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Alanyaspor maçında oynamayacak. Takımla çalışmalara başlayan Hakim Ziyech’in ise kadroda olması bekleniyor.

Okan Buruk ile Fatih Tekke, 5. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez rakip oldu. Buruk, Galatasaray’ı çalıştırırken, Tekke de İstanbulspor ve Alanyaspor’un başındaydı. Okan Buruk’un takımı oynanan 4 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Mehmet Türkmen düdük çalacak

Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasını hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Samet Çavuş yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.