İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X sosyal medya hesabından duyurduğu bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından 19 ilde gerçekleştirilen "Narkoçelik-42" operasyonları kapsamında uyuşturucu madde ve imalatçılarına yönelik önemli bir baskın yapıldı.

Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Van, Samsun, Erzurum, Manisa, Artvin, Ardahan, Antalya, Balıkesir, Siirt, Tekirdağ, Karaman, Gaziantep, Edirne, Aksaray, Kahramanmaraş ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlar neticesinde 49 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 22'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 24 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

Operasyonlar sonucunda 1 ton 971 kilogram uyuşturucu madde, 4 milyon 389 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 267 bin 593 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, 4 Haziran 2023 ile 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 62 bin 132 operasyonda 42 bin 908 şüphelinin tutuklandığını ve 18 bin 718 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Bu süreçte ayrıca, 163,7 ton uyuşturucu madde, 79,5 milyon uyuşturucu hap ve 261,4 milyon kök kenevir ele geçirildi.