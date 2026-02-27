Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın evinde oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 20. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, ligde 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 55 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla 10. sırada yer alıyor.

Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda Konyaspor'a mağlup olan Galatasaray, Alanyaspor karşısında 3 puan alıp, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

20. randevu

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 19 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 13 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 43 golüne, Akdeniz ekibi 18 golle cevap verdi.

Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 kazandı.

Ligde evinde 30 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı karşılaşmalarda yenilmiyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 30 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 24 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Cimbom, ligde evinde en son Eyüpspor ile oynadı ve 5-1'lik skorla kazandı. Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 12 müsabakanın 9'unu kazanırken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

Ligin en golcü takımı

Süper Lig'de hücum istatistiklerinde de zirvede Galatasaray var. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 23 karşılaşmada rakip fileleri 55 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak yer alıyor. Aslan, 17 golle de Göztepe'nin ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca +38 ile de en iyi averaja sahip takım.

Ligde Mauro Icardi'den 13 gol

Süper Lig'de Galatasaray'ın attığı gollerde Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ön plana çıkıyor. Icardi, rakip fileleri 13 kez havalandırdı ve bu alanda takımının en golcü futbolcusu olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen 9, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz 6'şar, Gabriel Sara ve Yunus Akgün 5'er, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan 2, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1'er gol kaydetti. Ayrıca Fatih Karagümrük maçında Fatih Kurucuk, Kayserispor karşılaşmasında Aaron Opoku ve Eyüpspor mücadelesinde de Jerome Onguene kendi kalesine gol attı.

Şubat ayında 8. maç

Şubat ayında 3 kulvarda mücadele eden Galatasaray, şu ana kadar 7 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu dönemde Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere oynadığı 7 müsabakada 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Aslan, Alanyaspor maçıyla şubat ayında 8. karşılaşmasına çıkacak.

Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı sarı kart sınırında

Galatasaray'da, Alanyaspor maçı öncesinde Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı sarı kart sınırında bulunuyor. Abdülkerim ve Eren, sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.

Ali Şansalan düdük çalacak

Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.