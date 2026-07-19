Uludağ Alan Başkanlığı'nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda düzenlenen Uludağ Premium Ultra Trail, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştirildi. Beş farklı parkurda her seviyeden yerli ve yabancı sporcuyu ağırlayan etkinlikte koşucular, Cennettepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan gibi Bursa'nın önemli ve değerli lokasyonlarından geçerek hem zorlu hem de keyifli bir yarış tecrübe etti.

Yarış programı kapsamında 70K, 42K, 30K, 16K, 6K ve bu yıl ilk kez düzenlenen Çocuk Koşusu gerçekleştirildi. Doğayla iç içe kısa parkurda koşan sporcular keyifli anlar yaşarken, minik sporcular da kendileri için hazırlanan parkurda büyük heyecan yaşadı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Çocuk Koşusu, renkli görüntülere sahne olurken, organizasyonun en neşeli anlarından biri oldu.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, parkurun belirli noktalarında performans sergiledi. Yarış boyunca klasik müzik eserleri seslendiren sanatçılar, sporculara parkur üzerinde eşlik etti. Doğa ile müziğin bir araya geldiği bu anlar, hem koşucular hem de etkinliği takip eden ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

Türkiye dahil 23 ülkeden 2 bin 853 sporcunun katıldığı Uludağ Premium Ultra Trail, bu yıl da uluslararası katılımıyla dikkat çekti. Rusya, Bangladeş, İspanya, Kanada, Türkmenistan, İngiltere, İran, Güney Kıbrıs, Avustralya, Polonya, Japonya, KKTC, ABD, Finlandiya, Slovakya, Fransa, Güney Kore, Brezilya, Almanya, Hollanda, Malezya ve Yunanistan'dan gelen sporcular, parkurlarda yerini aldı.

'Şu an hedefimde Chamonix var'

70K'da birincilik elde eden Beyza Güzel, 'Uludağ'da 5. yılım. Her sene üstüne koyarak ilerleyen bir yarış. Her geldiğimde farklı bir deneyim sunuyor. Gerçekten müthiş duygularla ayrılıyorum. Çok mutluyum. Gerçekten çok tarif edilemez duygular içerisindeyim. İnşallah seneye de 70 kilometrede tekrar aynı başarıyı kazanırım. Çok kırıcı bir parkurdu. 30. kilometrede 300 metreden biz 2 bin 500'e kadar tırmandık. Burası kırıcıydı ama ben yeterli antrenman yaptım ve keyif aldım. Şu an hedefimde Chamonix var. Sonrasında Kaçkar ve Kapadokya. Kapadokya da çok özel bir yarış benim için. Onun için de heyecanlıyım. Uludağ, Türkiye'de patika yarışlarında gerçekten çok değerli bir yarış. Her sene üstüne koyarak ilerliyor. Benim de 5. yılımdı ve her geldiğimde bize çok güzel deneyimler sunuyor. Global bir yarış bu yüzden değer verilmesi gereken bir yarış. Ben de değer verdiğimi düşünüyorum ve hep de vereceğim' diye konuştu.

'İlk defa koşmak kısmet oldu burada'

70K'da birinci olan Mustafa Dağdelen, 'Yıllardır takip ettiğim bir yarıştı, Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından biri. Mükemmel bir organizasyon. Bana da ilk defa koşmak kısmet oldu burada. İlk defa bu yıl 70K parkurunda koştum. Bize sadece koşmak kaldı ve organizasyon resmen kusursuzdu. Yarış tam planladığım gibi gitti. Parkuru biraz araştırmıştım. Çok zor ve teknik bir parkur olduğunu biliyordum. Uludağ'ın zirvesine tırmanmak, 300 metre rakıma inip tekrardan zirveye tırmanmanın zor olacağını zaten biliyordum. Yarışın nasıl geçeceğini de biliyordum aslında. Tam planladığım gibi gitti. Açıkçası birinci olmayı beklemiyordum, çok zor rakipler vardı. Çok da zor geçti yarış aslında. Çok son dakikaya kadar sürekli birincilik el değiştirdi. Ama zirveye çıktıktan sonra artık orada kendimi çok daha iyi hissettim. Oraya güçlü çıkan zaten yarışı kazanacaktı. Zirveye çıktığımda hala çok iyiydim. Kendimi iyi hissettim, çok güçlü hissettim. Orası ondan sonra artık birinciliği aldıktan sonra geri vermedim. Parkur çok keyifliydi zaten, zirve çok güzeldi. Manzara mükemmeldi diyebilirim' dedi.

'Sırada diğer yarışlar var, Kapadokya'ya hazırlanacağım'

Koşu sporuna dört yıl önce kilo verme amacıyla başladığını ifade eden Dağdelen, 'İlk defa koşumu o zaman yaptım, 34 yaşından sonra başladım. Disiplinli bir şekilde antrenmanlarımı yaptım. Gelişimimi gördüm. Motivasyonum iyi bir şekilde devam etti ve 4 yılda şu an 100-120 kilometre koşacak seviyeye geldim. Her şey 4 yıl önce başladı, 4 yıl önce koşuyla başladı. Her seferinde kendimi geçmek istiyorum. Bir yıl önce aynı koştuğum parkuru geliştirdiğim zaman daha çok motive oluyorum. Yoksa kaçıncı sırada bitirdiğimin önemi yok. Kendimi geçmek ve geliştirmek. Bu yaştan sonra hiç sıfırdan başlayan birisi belli bir yerlere gelebilmesi aslında beni motive ediyor ve herkese de bunu tavsiye ediyorum. Sonradan başladım ve disiplinli bir şekilde antrenmanımı yapıp devam ettim. Her şeyin başı disiplin. Her şey disiplin ve antrenmandan geçiyor. Sırada diğer yarışlar var, Kapadokya'ya hazırlanacağım. Türkiye'deki bütün ultra traillerde yarışmaya çalışacağım. Ama burası başka. Burası her yıl geleceğim bir yarış oldu artık. Bu parkurda herkesin koşması lazım. Özellikle uzun mesafe koşan veya kendini geliştirmek isteyenlerin bu parkurda mutlaka olması gerekir. Bence yurt dışında bir yarış aramaya gerek yok. Parkur zaten yıllardır yurt dışından takip ettiğimiz yarışların parkurlarıyla hemen hemen aynı ve çok daha iyi, çok daha güzel bir parkur bence. Çok keyifliydi. Bundan sonra her yıl burada koşabilirim' diye konuştu.

Dereceye girenler madalyalarını aldı

Uludağ Premium Ultra Trail'de 70K, 42K, 30K, 16K ve 6K etaplarında dereceye giren sporcular, Uludağ 2. Oteller Bölgesi'ndeki 6000 Meydan'da düzenlenen ödül töreninde madalyalarını aldı.

Sporculara madalyalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Organizasyon Sorumlusu Yasemin Pulat, Uludağ Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Alper Çağrı Koç, Ardeniz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ceylan, Asics Türkiye Genel Müdürü Masato Bamba, Bursa Teleferik Yönetim Kurulu Üyesi Hande Cumbul, Bauhaus E-Ticaret Direktörü Umut Taş ve Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan takdim etti.