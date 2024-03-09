Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman bire bir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını 12 Mart Salı günü saat 17.00’de yapacağı idmanla sürdürecek.