Cimbom, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 6’ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, kendi evinde Bodrum FK'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü.

Galibiyetin mimarları ise Lucas Torreira ve Davinson Sanchez oldu. Galatasaray, 29. dakikada Torreira'nın fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçerken, ikinci yarıda sahneye çıkan Sanchez, 81. dakikada attığı golle skoru belirledi: 2-0.