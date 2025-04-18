Doların patronunu görevden almaya çalıştığna yönelik iddialar gündemdeyken Trump, "FED Başkanı faizleri hemen düşürmeli." dedi.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, "FED Başkanı faizleri hemen düşürmeli." dedi.

POWELL'I GÖREVDEN ALMAK İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bağımsız Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma seçeneğini değerlendirdiği açıklandı. Beyaz Saray’ın en üst düzey ekonomi yetkililerinden Kevin Hassett de bu ihtimalin masada olduğunu doğruladı.

Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Hassett, cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Trump ve ekibinin Powell’ın görevden alınıp alınamayacağı konusunu değerlendirmeye devam ettiğini söyledi. Hassett, "Başkan ve ekibi bu konuyu incelemeye devam edecek" dedi.

FAİZ İNDİRİMLERİ PİYASALARI NASIL ETKİLEYECEK?

FED'in alacağı faiz kararı sadece doları değil, altın ve kripto paraları da yakından ilgilendiriyor.

Faiz indirimine başlanmasıyla birlikte doların değerinin küresel piyasada azalması, Ons altın ve bitcoin gibi kripto para birimlerinde boğa sezonunun başlamasına yol açabileceği düşünülüyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (FED), son toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 4.25 - yüzde 4.50 aralığında sabit tuttu. FED Başkanı Jerome Powell, enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine ulaşması için gerekli adımların atılmaya devam edeceğini belirtmişti.

Altın, dolar, kripto para ve petrol yatırımcılarının dikkatle takip ettiği Mayıs ayı faiz kararı, 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de açıklanacak. Bu karar, yılın üçüncü faiz adımı olacak.