Süper Lig'de ilk devreyi topladığı 44 puanla zirvede noktalayan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, hücum bölgesine takviye için rotayı Fransa'ya çevirdi.

Galatasaray, Georges Mikautadze için Lyon'a 17 milyon euroluk resmi teklif yaptı.

Gürcü yıldızı 18 milyon euroya transfer eden Lyon'un bonservis beklentisi, sarı-kırmızılıların yaptığından daha yüksek

.Yaz transfer döneminde Metz'ten 18.5 milyon euroya transfer edilen 24 yaşındaki forvet, Lyon formasıyla bu sezon 21 maça çıktı ve 7 gol, 1 asist yaptı.

Başarılı oyuncunun Fransa ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayında sona eriyor.