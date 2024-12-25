Asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

Asgari ücretin neden net 22 bin lira değil de 22 bin 104 lira 67 kuruş olduğu merak ediliyor.

Aynı merak, 2024'teki 17 bin 2 liralık asgari ücretteki 2 lira için de söz konusu olmuştu.

ASGARİ ÜCRETTEKİ 4 LİRA NEDEN VAR?

Asgari ücretteki 2024 ve 2025'teki gibi 2 ya da 4 liralar, aylık çalışma gün sayısını bulmak için 30'a bölünme zorunluluğundan ileri geliyor.

Bu küsuratlar olmadığında toplam rakam 30'a bölünemiyor.

Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, bu konuda Ensonhaber'e bilgi vererek, "Aslında asgari ücretin günlük olarak açıklanması gerekiyor ancak uygulamada aylık açıklanıyor. Aylık açıklanan rakamda günlük ücret hesabının yapılması ve 30'a bölünebilmesi için ise bu fazlalıkların olması normal. Yoksa aylık rakam 30'a tam olarak bölünemez ve hesaplamalar günlük üzerinden yapılamaz. SGK, asgari ücretin günlük rakamını 866,83 TL olarak hesapladı." seklinde açıklamada bulundu.