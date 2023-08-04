Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Listede sarı-kırmızılıların yeni transferleri Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay kadroya eklenmedi. Galasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile 8 Ağustos Salı günü oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferlerden Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay kadroya eklenmedi. Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:
Kaleci:
Fernando Muslera
Günay Güvenç
Berk Balaban
Defans:
Leo Dubois
Angelio
Kaan Ayhan
Victor Nelsson
Emin Bayram
Abdülkerim Bardakcı
Kazımcan Karataş
Sacha Boey
Orta Saha:
Fredrik Midtsjo
Berkan Kutlu
Sergio Oliveira
Lucas Torreira
Forvet:
Kerem Aktürkoğlu
Mauro Icardi
Dries Mertens
Yunus Akgün
Wilfried Zaha
Nicol Zaniolo
Halil Dervişoğlu
Barış Alper Yılmaz
Cedric Bakambu
Liste B:
Jankat Yılmaz
Ali Turap Bülbül
Metehan Baltacı
Caner Doğan
Baran Aksaka
Hamza Akman
Efe Akman
Baran Demiroğlu