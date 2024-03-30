Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Hakkarigücü Spor’u 90+5’te gelen son saniye golüyle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Hakkarigücü Spor’u konuk etti. Son anları nefes kesen mücadelede sarı-kırmızılılar, 90+5’te bulduğu son saniye golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Puanını 62’ye yükselten Galatasaray, bu hafta da ligde liderliğini sürdürdü. Şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönen Cimbom, bitime 4 maç kala Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 5’e yükseltti.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Arzu Karabulut ve 90+5. dakikada Luibov Shmatko kaydetti. Hakkari ekibinin golü ise 75. dakikada Manga’dan geldi.

Sarı-kırmızılar, 27. hafta maçında 14 Nisan Pazar günü saat 14.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konuk olacak. Fenerbahçe ise aynı gün saat 13.00’te Amed Spor Faaliyetler’i ağırlayacak.