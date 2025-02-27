Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray ve Konyaspor, grubu ilk iki sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselmeyi başardı.

İlk yarıda her iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, Galatasaray topa daha fazla sahip olan taraf oldu. Sarı-kırmızılılar, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz ile tehlikeli pozisyonlar üretse de Konyaspor savunması gole izin vermedi. Yeşil-beyazlı ekip ise hızlı hücumlarla rakip kalede etkili olmaya çalıştı ancak Fernando Muslera’nın başarılı kurtarışları skoru değiştirmedi.

İkinci yarıda tempo biraz daha arttı. Galatasaray, oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya çalışırken Konyaspor ise kontra ataklarla gol aradı. Ancak her iki takımın da savunmadaki disiplini bozulmadı ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray, topladığı puanlarla grubu lider tamamladı. Konyaspor ise averajla ikinci sırayı alarak çeyrek final biletini kaptı.