Corendon Airlines, Tour of Antalya'nın ana sponsoru oldu. Marka sporculara 'Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi' belgeli Corendon Grand Park Lara'da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Corendon Airlines, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve UCI 2026 Yol Bisikleti Takvimi'nde UCI Europe Tour 2.2 kategorisinde yer alan Tour of Antalya'ya 2018 yılından beri desteğini sürdürüyor. 174 sporcunun start alacağı Tour of Antalya 2026, 12-15 Mart tarihlerinde dört etap üzerinden gerçekleştirilecek. Tour of Antalya'nın startı The Land of Legends'dan verilecek ve Perge Antik Kenti'nden Silyon Antik Kenti'ne, Doyran Göleti'nden Kaleiçi ve Konyaaltı Sahili'ne kadar birçok noktadan geçecek.

Organizasyonun basın toplantısında konuşan Corendon Airlines Kurumsal İletişim ve Pazarlama Kıdemli Müdürü Pınar Pehlivan, 'Corendon Airlines olarak, spor turizmine yatırım yaparken sporcuların başarı yolculuğuna katkı sunma hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Çoklu sponsorluk modelimizle ulusal ve uluslararası birçok spor dalına verdiğimiz destekle sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ediyoruz. 2018 yılından bu yana Tour of Antalya'nın sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sene de bu kıymetli organizasyonun konaklama sponsoru olarak yer alıyoruz. Sponsorluklarımızın uzun soluklu olmasına önem veriyoruz çünkü biliyoruz ki bu sadece bir sponsorluk değil, destek ve yol arkadaşlığı. Zirveye çıkacak sporcuya verilen 'Dağların Kralı' lider forması Corendon Airlines sponsorluğunda sahibine kavuşmayı bekleyecek. Antalya'da hayata geçen bu prestijli yol bisiklet yarışını desteklemek, şehrimize ve spor ekonomisine katkı sağlamak Corendon Airlines ailesi için çok önemli. Tour of Antalya'ya ve bisiklet sporuna olan ilgiyi, verilen desteği artırmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz' dedi.