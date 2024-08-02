2024 Turkcell Süper Kupa’da Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, siyah-beyazlıları yenerek sezona kupa ile başlamak istiyor.

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray, yarın saat 20.45’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de geçtiğimiz sezon 102 puanla rekor kırarak şampiyon olan Galatasaray, yeni sezonu da kupa ile açmak için sahaya çıkacak.

5 hazırlık maçı yaptı

Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz’da İstanbul’da başladı. Sarı-kırmızılılar daha sonra 9-18 Temmuz ve 22-27 Temmuz tarihlerinde yurt dışı kamp çalışmalarını Avusturya’da gerçekleştirdi. Aslan, bu süreçte oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet alırken, 3 de mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, Trencin ve Lecce’yi yenerken, LASK Linz, Fortuna Düsseldorf ve Parma’ya kaybetti.

Michy Batshuayi ve Elias Jelert’i transfer etti

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bu zamana kadar kadrosuna 2 futbolcu dahil etti. Sarı-kırmızılılar, son olarak Fenerbahçe’de oynayan Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile Danimarka ekibi Kopenhag’da forma giyen Danimarkalı sağ bek Elias Jelert’i transfer etti.

Mauro Icardi, Beşiktaş’a karşı 4 maçta, 5 gol attı

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş’a karşı oynadığı 4 derbinin 3’ünde rakip fileleri havalandırırdı. Icardi söz konusu bu maçlarda ise 5 kez gol sevinci yaşadı.

Okan Buruk, Süper Kupa’yı 1 kez kazandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde bugüne kadar 3 Süper Lig, 1’er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Buruk, Beşiktaş’ı yenip kariyerinde 2. kez Süper Kupayı kazanmak istiyor.