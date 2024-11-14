Yapılan paylaşımda "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ