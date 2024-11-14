Yapılan paylaşımda "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ