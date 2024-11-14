Galatasaray'dan açıklama geldi: "Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir"
Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin gözaltına alındığıyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Icardi’nin Arjantin’deki evinde istirahat ettiğini belirtti.
Yapılan paylaşımda "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.