Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynadıkları derbinin ardından verilen cezalarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na yazılı yaptığı başvuruyla itirazda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili cezalar açıklanırken, sarı-kırmızılılar cezalara itiraz etti. Galatasaray, yaptığı yazılı başvuruyla verilen cezalara itiraz ederek, TFF Hukuk Kurulu’nu görevini yapması konusunda uyarılarda bulundu.