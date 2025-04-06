Nesine 2. Lig Beyaz Grup 30. hafta mücadelesinde İnegölspor, deplasmanda Batman Petrolspor’a 2-1 mağlup oldu. Batman Yenişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, İnegölspor'un mağlubiyetiyle sonuçlandı.

Karşılaşmada Batman Petrolspor, ilk yarıyı 1-0’lık üstünlükle tamamladı. Ancak 53. dakikada Batman Petrolspor'un oyuncusu Yalçın Kılınç, kendi kalesine gol atarak durumu 1-1’e getirdi. Bu golün ardından İnegölspor eşitliği yakalamış olsa da, ev sahibi ekip Batman Petrolspor, bir gol daha bularak skoru 2-1’e taşıdı.

İnegölspor, maçta başka gol bulamayarak sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Hakemler: Burak Olcar, Bülent Korkmaz, Metin Yalçın

İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mete Sevinç, Mustafa Emre Can (M. Akdeniz 46'), Alican Özfesli (H. Altınokul 86'), İsmail Zehir, Uğur Utlu (M.M Tetik 82'), Yusuf Tursun, Sadık Arda Yılmaztürk (B. Gündoğdu 87'), Batuhan Günaldı (Alpay 46'), Fatih Aktay

Batman Petrolspor: Yusuf Balcıoğlu, Yalçın Kılınç, Ahmet Kesim, Samet Karakoç, Burak Sefa Kavraz, Abdurrahman Emir Alagöz, Omar Imeri (E Korkmaz 90+3'), Bünyamin Yürür (İ. Karakaş 66'), İlyas Kubilay Yavuz (M. İnan 90+3), Mert Çapar (T Cicek 85'), Atabey Çiçek (M. Çeçenoğlu 85')

Sarı kartlar: Arda Yılmaztürk (İnegölspor 56'), Burak Sefa Kavraz (Batman Petrolspor 59'),

Kırmızı kartlar:

Goller: Atabey Çiçek (Batman Petrolspor 2'), Yalçın Kılınç (53' kendi kalesine gol), Atabey Çiçek (Batman Petrolspor 67')