UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Young Boys'a karşı ilk maçı 3-2 kaybeden Galatasaray, sahasında da 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılılar yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Galatasaray 0-1 Young Boys

Maçtan Dakikalar

32. dakikada Ziyech’in ceza sahasına yaptığı ortada Batshuayi, kafayla Icardi'ye pas attı. Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Keller’de kaldı.

35. dakikada sağ taraftan Icardi’nin ortasında arka direkte Kerem Aktürkoğlu’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Keller’de kaldı.

41. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Colley’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



52. dakikada sol kanattan Berkan Kutlu’nun yaptığı ortada savunmadan seken top ceza sahası dışı sol çaprazda Torreira’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

61. dakikada sağ taraftan Blum’un kullandığı köşe vuruşunda altıpas çizgisi gerisinde Ganvoula’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.



71. dakikada Icardi’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nunu vuruşunda kaleci Keller’in kurtarışında meşin yuvarlak kornere gitti.

87. dakikada Itten'in savunma arkası attığı pasta topla buluşan Virginius'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

87. dakikada Galatasaray'da kaleci Muslera, gol sevinci rakibine yaptığı hareket sonrası hakem tarafından kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin

Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Nelsson, Köhn (Jelert dk. 46), Torreira, Sara (Kerem Demirbay 63), Ziyech (Berkan Kutlu dk. 46), Kerem Aktürkoğlu (Günay Güvenç dk. 89), Batshuayi (Mertens dk. 75), Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Yunus Akgün, Dubois, Recep Dilek, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu

Young Boys: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam (Persson dk. 68), Niasse, Lauper, Monteiro (Virginius dk. 68), Ugrinic (Males dk. 80), Colley (Chaiwa dk. 80), Ganvoula (Itten dk. 77)

Yedekler: von Ballmoos, Marzino, Husic, Imeri, Benito, Athekame

Teknik Direktör: Patrick Rahmen

Gol: Virginius (dk. 87) (Young Boys)

Kırmızı kart: Fernando Muslera (dk. 87) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Nelsson, Icardi, Kaan Ayhan, Mertens (Galatasaray), Ganvoula, Males, Virginius (Young Boys)