Galatasaray'ın ara transfer döneminde İtalyan temsilcisi Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata'nın sezon sonunda ülkesi İspanya'ya dönebileceği iddia edildi.

İspanyol basınında Fichajes'in haberine göre Getafe, Morata'yı kadrosuna katarak önümüzdeki transfer döneminin en dikkat çekici hamlelerden birini yapmaya hazırlanıyor.

Getafe'nin golcü oyuncunun transferini hayata geçirmek için araştırma yaptığı öğrenilirken, transferin Milan'ın ayrılık şartlarına ve Galatasaray'ın kiralamayı sonlandırmaya istekli olup olmadığına bağlı olduğu kaydedildi.

32 yaşındaki golcü futbolcunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar kiralık sözleşmesi 2026 bulunuyor. Morata'nın sözleşmesinde sarı-kırmızılıların lehine şarta bağlı satın alma opsiyonu maddesi de yer alıyor.

Morata'nın da altyapısından yetiştiği kulüp olan Getafe'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. Haber detayında, eski takımına olan bağlılığını daha önce de dile getiren Alvaro Morata'nın Getafe projesini kabul etmesini kolaylaştıran 3 etken bulunduğu ifade edildi. Bu etkenler; ilesine yakın olması, sportif devamlılık sağlayabilmesi ve ligin üst sıralarını hedefleyen bir takıma katkı verebilmesi olarak sıralandı.

Mauro Icardi'nin sakatlık dönüşü nasıl bir performans sergileyeceği merak edilirken, Victor Osimhen'in de takımdaki geleceğinin belirsizliği sonrası Morata hakkında çıkan haberler taraftarı endişelendiriyor.

Alvaro Morata, Galatasaray formasıyla çıktığı 8 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.