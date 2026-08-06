İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD yönetiminin İran ile gerilimdeki tutumuna ilişkin eleştiride bulundu. Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın adını vermeden Washington’ın politikalarını "tiyatro diplomasisi" olarak nitelendirdi.

Galibaf ABD tutumuna yönelik paylaşımında, "’Büyük bir saldırı geliyor... Bekleyin, boş verin, müzakere etmek istiyorlar.’ Bu tekrar eden bir tiyatro diplomasisi döngüsüdür. Zorbalık, bozulan sözler ve yalan haberleri kaldıraç olarak kullanmak başarısız bir stratejidir. Gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin. Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.