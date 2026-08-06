İngiltere'nin Kent kontluğuna bağlı Gravesend kasabasında yaşayan 38 yaşındaki Kris Bennett, geçen yıl ailesiyle yaptığı Türkiye tatilinde şiddetli baş ağrıları yaşamaya başladı.

Kendi boya ve dekorasyon şirketini kurarak yeni bir döneme adım atan Bennett, yaşadığı ağrıları önce stres ile denizde kaptığını düşündüğü kulak enfeksiyonuna bağladı.

Konuşmakta güçlük çekince hastaneye kaldırıldı

İngiltere'ye döndükten sonra doktora başvuran Bennett, ilk aşamada küme tipi baş ağrısı şüphesiyle değerlendirildi.

Ancak partneri Hollie Boswell'in doğum gününü kutlamak için gittikleri spa merkezinde aniden konuşmakta zorlanınca hastaneye kaldırıldı.

Yaşadığı o anları anlatan Bennett, "Havuzdan çıktım ve konuşmaya çalıştım ama kelimeler ağzımdan düzgün çıkmıyordu. O an bir şeylerin yolunda gitmediğini anladım." ifadelerini kullandı.

Beyninde 5 santimetrelik tümör tespit edildi

Yapılan beyin görüntülemelerinde Bennett'in beyninin sol tarafında yaklaşık 5 santimetre büyüklüğünde bir tümör tespit edildi.

Londra'daki King's College Hastanesi'nde gerçekleştirilen yaklaşık 8 saat süren açık beyin ameliyatında tümörün yüzde 85'i çıkarıldı. Sağlıklı beyin dokusuna yapışık olan kalan bölüm ise alınamadı.

"12 ila 18 ay ömrünüz kaldı" dediler

Ameliyatın ardından yapılan biyopsi sonucunda Bennett'e evre 4 ve en agresif beyin tümörü türlerinden biri teşhisi konuldu.

Doktorlar, hastalığın kesin bir tedavisinin bulunmadığını ve ortalama yaşam süresinin 12 ila 18 ay olduğunu belirtti.

Bennett, "Hayatımın en büyük şokunu yaşadım. Bana bunun tedavisinin olmadığını ve en fazla 12 ila 18 ay yaşayabileceğimi söylediler." dedi.

"Hayatım bir gecede yok oldu"

Kemoteravi tedavisini sürdüren Bennett, teşhisin ardından iş yerini kapatmak zorunda kaldığını, çalışma aracını sattığını ve nöbet geçirme riski nedeniyle sürücü belgesini teslim ettiğini anlattı.

"Hayatım bir gecede yok oldu. İşimi, bağımsızlığımı ve kimliğimin büyük bir kısmını kaybettim." diyen Bennett, en büyük korkusunun çocuklarını geride bırakmak olduğunu söyledi. "Çocuklarımı düşündüğümde nefes almakta bile zorlanıyorum." sözleriyle yaşadığı zorlu süreci paylaştı.