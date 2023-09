NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+’ın (GAME+) sponsor olduğu Gaming İstanbul (GIST) başlıyor. 22-24 Eylül tarihlerinde İstanbul Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinliğin farklı yaş gruplarından on binlerce oyunseveri ağırlaması bekleniyor.

Turkcell’in bulut tabanlı oyun platformu GeForce NOW powered by GAME+, dünyanın en büyük e-spor organizasyonları arasında gösterilen Gaming İstanbul’da (GIST) yer alacağını duyurdu. GAME+, 22-24 Eylül tarihlerinde İstanbul Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinlikteki standını ziyaret edeceklere de hediye aboneliklerden oyuncu aksesuarlarına çeşitli sürprizler hazırladı.

NVIDIA GeForce NOW test edilebilecek

Yapılan açıklamaya göre, etkinlikte GAME+ standını ziyaret edenler, dünyanın en popüler bulut oyun hizmetlerinden NVIDIA GeForce NOW’ı deneyimleme şansına sahip olacak. Katılımcılar, oyun oynamak için gereken güçlü donanım ihtiyacını ortadan kaldırıp tüm bilgisayarları ‘oyun bilgisayarı’na dönüştüren bulut oyun teknolojisi NVIDIA GeForce NOW’ı GAME+ iş birliği sayesinde test edebilecek. NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+’ı deneyimleyen ziyaretçiler, ‘Cyberpunk 2077’, ‘The Witcher’ serisi, ‘Fortnite’, ‘League of Legends’, ‘Apex Legends’ gibi 650’den fazla oyunu Türkiye’deki sunucular üzerinden 1080p çözünürlükte ve 60 FPS’te akıcı bir şekilde oynayabilecek. Ayrıca GAME+ standını ziyaret edenler, çeşitli oyun kurgularıyla da hediyeler kazanacak.

Yeni oyun, cihaz ve turnuvalar

Ayrıca pek çok önemli marka, oyun ve kuruluşun katılacağı Gaming İstanbul’da yeni oyunlar tanıtılacak, birbirinden eğlenceli cihazlar oyun severlerin beğenisine sunulacak, ödüllü turnuvalar yapılacak. Oyun meraklıları, Gaming İstanbul ve B2B etkinliği Indieway ile ilgili tüm bilgilere ve etkinliğin biletlerine gamingistanbul.com ve biletino.com adreslerinden ulaşabilir.