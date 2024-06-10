Türk televizyonlarının tanınmış isimlerinden eski oyuncu Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi. Özçelik'in sosyal sorumluluk projeleriyle bilinen Umuda Koşanlar Derneği’nin kurucusu olarak tanınırken, Strik ise "Ailenin Yeni Üyesi" isimli programla geniş kitlelere ulaşmıştı. Sürpriz nikahı çiftin arkadaşları sosyal medya üzerinden duyurdu. Reshad Strik, düğün karelerini Instagram hesabında paylaşarak "Elhamdülillah" ifadesini kullandı. Nikaha Çilek Mobilyanın sahibi Muzaffer Çilek’te katıldı.

HAYRANLARI İLGİYLE TAKİP EDİYOR

Çiftin bu mutlu haberi, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve hayranları tarafından tebrik yağmuruna tutuldu. Gamze Özçelik ve Reshad Strik, evlilik haberleriyle hayranlarını sevindirirken, sosyal medya paylaşımları da yoğun ilgiyle takip ediliyor. Çiftin sürpriz evliliğine olan mutluluğunu dile getiren arkadaşları fotoğrafçı Saitd Tetik ise konuyla ilgili "İnsanlığa olan inancımı kaybetmeye başladığım bir dönemde, iyiliğin nasıl umuda dönüştüğüne sizinle şahit olmuştum. Çok emek verdiğiniz bu yolda ekibinizin bir parçası olmak benim için çok kıymetli. Mutluluğunuz daim olsun. @reshad_strik @gamzeozcelikk???" şeklinde paylaşımda bulundu.

RESHAD STRİK KİMDİR?

Reshad Strik 22 Haziran 1981 tarihinde, Avustralya’nın Canberra şehrinde Boşnak kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Avustralya’nın Central Coast bölgesinde büyüyen Reshad Strik ilk gençlik yıllarında sörf ve boks ile ilgilendi. Ulusal bir reklam filminde rol aldıktan sonra Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi’ne katıldı. Mezun olduktan sonra “Blue Heelers” adında bir televizyon şovuna konuk oldu.

“Headland” adlı dizide rol almasının ardından ABD’nin Los Angeles şehrine gitti. Amerika’da ilk olarak “Tepenin Gözleri 2″de “Mickey” adlı bir Amerikalı askerini canlandırdı. Sonrasında ise ünlü şarkıcı Jessica Simpson’ın “A Public Affair” klibinde rol aldı. Hong Konglu yönetmen Fruit Chan’ın psikolojik gerilim filmi olan “Don’t Look Up” filminde ilk kez başrol olarak yer aldı. 2010 yılında Saraybosna’da dünyaevine girdi. Bosna Hersek’te iki uzun metrajlı film ve reklam çalışmaları yaptı ve 2013 yılında Türkiye’ye geldi. 2014 yılında “Filinta” dizisinde rol aldı. Ardından 2015 yılında, “Diriliş Ertuğrul” dizisinde “Ömer” karakterini canlandırdı.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

Gamze Özçelik 26 Ağustos 1982’de İstanbul’da doğdu. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir. Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapmıştır. 'Seni Seviyorum' isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Uğur Pektaş'ın canlandırdığı Murat Ateş karakterinin eşi Zeynep Akyüz Ateş karakteriyle yıldızı parladı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar, Ben Buradan Atlarım gibi yarışma programlarının ve birçok özel gecenin sunuculuğunu üstlendi. Son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Elizabeth karakterini canlandırdı. 19 Haziran 2008 tarihinde ünlü oyuncu Uğur Pektaş ile Büyükada'da evlendi. Bu evlilikten Murathan Pektaş isminde bir oğlu dünya'ya geldi. Çift 2011 yılında boşandı. Anne tarafından Selanik göçmeni, baba tarafından ise Bayburtludur. Oyunculuğa ara vererek "Umuda Koşanlar" adlı yardım derneğini kurdu.