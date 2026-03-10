Tekirdağ'ın doğa harikası Ganos Dağları'ndaki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı.

Tekirdağ'da doğasever vatandaşlarca Ganos Dağları'nın farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlara ormanlık alanda dolaşan karaca sürüsü takıldı.

Görüntülerde, karacaların orman içerisinde temkinli şekilde ilerlediği, zaman zaman durarak çevreyi kontrol ettikleri görülüyor. Sürü bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Uzmanlar, Ganos Dağları'nın sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve doğal yapısı sayesinde birçok yabani hayvana yaşam alanı sunduğunu belirtirken, bölgedeki yaban hayatının korunmasının büyük önem taşıdığını ifade ediyor. Doğaseverler ise fotokapanlar sayesinde hem doğadaki canlı çeşitliliğini kayıt altına aldıklarını hem de bölgedeki ekosisteme dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtti.