Kestel Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde sürdürdüğü sokak iftarları, bu kez Kale Mahallesi'nde kurulan uzun iftar sofralarıyla devam etti.

Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen programa Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir ve yönetimi ile Kale Mahalle Muhtarı Ozan Karataş da katıldı. Kestel Belediyesi tarafından Ramazan ayı kapsamında Kale Mahallesi'nde düzenlenen sokak iftarına katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi. İftar öncesinde alanı gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erol, mahalle sakinlerinin Ramazan ayını tebrik etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Erol, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. Ramazan'ın manevi atmosferinin hissedildiği programda, yüzlerce mahalle sakini aynı sofrada buluştu. Kurulan sofralarda Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhu ön plana çıktı.

'Bu sofralar, Kestel'in birliğinin ve kardeşliğinin en güzel yansımasıdır'

Programda yapılan sohbetlerde Ramazan ayının manevi değerlerine vurgu yapan Başkan Erol, Kestel'de bu anlayışla hareket ettiklerini belirterek, 'Bu sofralar, Kestel'in birliğinin ve kardeşliğinin en güzel yansımasıdır. Rabbim birliğimizi daim, sofralarımızı bereketli eylesin' dedi.

Kestel Belediyesi olarak düzenlenen sokak iftarlarının birlik ve beraberliği güçlendiren çok kıymetli buluşma olduğunu kaydeden Başkan Erol, şöyle konuştu: 'Aynı sokakta yaşayan, günlük hayatın koşuşturması içinde bazen bir araya gelme fırsatı bulamayan komşularımız, bu sofralarda yeniden buluşuyor. Bu iftarlar sayesinde hem tanışıyor, hem sohbet ediyor, hem de Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımızın neşesi, büyüklerimizin dualarıyla bu sofralar daha da anlam kazanıyor. Ramazan ayı boyunca ilçemizin farklı mahallelerinde sokak iftarlarımızı sürdürerek bu birlik ortamını büyütmeye devam edeceğiz.'

Mahalle sakinleri ise düzenlenen sokak iftarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür organizasyonların komşuluk ilişkilerini güçlendirdiğini ve Ramazan'ın ruhunu yaşattığını ifade etti. Özellikle çocukların ve yaşlıların yoğun ilgi gösterdiği programda, iftar sonrası yapılan sohbetler samimi görüntülere sahne oldu. Kestel Belediyesi Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde sokak iftarları düzenlemeye devam edecek.