Nilüfer Belediyesi’nin kent estetiğini bozan verimli tarım alanları üzerine kurulu imarsız yapılarla mücadelesi aralıksız sürüyor. Belediye ekipleri, son olarak iki ayrı mahallede kaçak olduğu belirlenen işletmelerin yıkımını gerçekleştirdi.





İlk olarak Çalı Mahallesi’ne giden belediye ekipleri, burada yan yana bulanan 300, 300 ve 200 metrekarelik alana sahip 3 ayrı iş yerine müdahale ederek, kısmi yıkımlarını gerçekleştirdi.

Daha sonra Demirci Mahallesi’nde bulunan kaçak iş yerine geçildi. Burada da yasal süreçleri tamamlanan 800 metrekarelik iş yeri ile ilgili yıkım işlemi gerçekleştirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı çalışmalarda olumsuz herhangi bir durum yaşanmadı.