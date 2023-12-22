Tekirdağ Ergene’de bir evin yanındaki garajda park halinde bulunan otomobilde yangın çıktı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Erol Demir’in ikametinin yanında bitişik durumdaki garajda park halinde bulunan 57 EE 586 plakalı otomobilden dumanlar yükseldi. Yangını fark eden ikamet sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak itfaiye biriminden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından otomobil, çekici vasıtasıyla garajdan tahliye edildi.

"Araç rahmetli babama aitti"

Olayla konuşan Erol Demir, otomobilin rahmetli babasından kaldığını, çok üzgün olduğunu ve yangının da ne sebeple çıktığını henüz tespit edemediklerini ifade etti.

Polis ve itfaiye tarafından yangının çıkış sebebinin tespit edilmesine ilişkin inceleme başlatıldı.