Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre, yakalanan şüphelilerin geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finans sağladığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden ilk etapta 10’u tutuklanırken, 15’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

Operasyonların; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirildiği ifade edildi.

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van, Yalova ve Yozgat olmak üzere toplam 32 ilde düzenlenen operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Bakan Yerlikaya, “Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullanarak, operasyonlarda emeği geçen tüm güvenlik güçlerini tebrik etti.