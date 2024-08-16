Hangi Ülkenin: İspanya (%25) – Türkiye (%20) – Halka Açık (%55)

Kuruluş Tarihi: 1946

Sloganı: “Başka bir arzunuz?”

Çalışan Sayısı: 7.920

Önemli Kişiler: Ferit Şahenk (Yönetim Kurulu Başkanı), Ali Fuat Erbil (Genel Müdür)

Resmi Sitesi: https://www.garanti.com.tr/tr/

Garanti Bankası Hakkında Bilgi

Tam ismi Türkiye Garanti Bankası A.Ş. olan bu banka 1946 yılında ülkemizin başkenti Ankara’da kurulmuştur. Daha sonra ilerleyen yıllarda gösterdiği müthiş yükselişle 30 Eylül 2014 tarihinden itibaren 107,0 milyar ABD Doları’na ulaşan konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük ikinci özel bankası olmayı başarmıştır. Faaliyet gösterdiği alanlar: Kurumsal, ticari, KOBİ, ödeme sistemleri, özel, bireysel ve yatırım bankacılığı ve bunların dışında bankacılık sektörünün tüm dallarında faaliyet gösterir. Garanti Bankası aynı zamanda yurt içi ve yurt dışında kurduğu ortaklıklarıyla entegre finansal hizmetler de vermektedir.

Garanti Bankası’nın yurt içinde 984, Kıbrıs’ta 6, Lüksemburg ve Malta’da birer şubesi bulunmaktadır ve toplamda yurt dışında 8 adet şubesi bulunmaktadır. Bunun dışında Londra, Düsseldorf ve Şangay bölgelerinde temsilcilikleri bulunmaktadır. Garanti Bankası’nın 4.150 adet ATM’si, ödül almayı başarmış çağrı merkezi, mobil, internet ve sosyal platformlarda 20 bin çalışanı, 12,6 milyondan fazla müşterisi bulunmaktadır. Bu banka kârlı ve sürdürülebilir büyüme yönünde bir stratejiye sahiptir. Garanti Bankası’nın yönetimi iki güçlü şirketin elindedir ve neredeyse tüm işleri bu şirketler yapmaktadır. Bu şirketler Doğuş Holding ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)’dir. Garanti Bankası ülkemizde neredeyse her yerde Şubelerini ve ATM’lerini bulabileceğiniz bir bankadır.

Garanti Bankası Hangi Ülkenin

Cevap: İspanya-Türkiye

Garanti Bankası’nın Yurt Dışı İştirakleri

GarantiBank International N.V.

Garanti Romanya

Garanti Bankası’nın Yurt İçi İştirakleri

Garanti Emeklilik ve Hayat

Garanti Yatırım

Garanti Portföy

Garanti Leasing

Garanti Faktoring

Garanti Mortgage

Garanti Teknoloji

Garanti Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ)

Garanti Filo

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