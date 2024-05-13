İKSV 31’inci İstanbul Caz Festivali kapsamında hayata geçen Garanti BBVA Caz Sohbetleri devam ediyor.

31’inci İstanbul Caz Festivali kapsamında düzenlenecek Garanti BBVA Caz Sohbetleri Yapay Zekâ Sonrası Müzik Yapmanın ve Dinlemenin Geleceği: Beyza Doğuç, Ercüment Orkut, Ümit Alan söyleşisiyle devam ediyor. 15 Mayıs Çarşamba günü saat 18.30’da Salt Beyoğlu Açık Sinema’da gerçekleşecek söyleşide yazar Yekta Kopan moderatörlüğünde müzisyen Beyza Doğuç, piyanist ve besteci Ercüment Orkut ve yazar Ümit Alan ile yapay zekâ sonrası müzik üretimi ve dinleme alışkanlıkları üzerine bir sohbet gerçekleştirilecek.

Garanti BBVA sponsorluğunda ve Bankanın kurucusu ve daimi destekçisi olduğu Salt’ın ev sahipliğinde düzenlenen söyleşilerde müzisyenler, müzik yazarları ve sektörün önde gelen isimleri Türkiye’de caz ve güncel müziğin gelişimi ve müzikte güncel meseleleri değerlendiriyor.

Katılımın ücretsiz olduğu söyleşiyi izlemek isteyenlerin kayıt yaptırması gerektiği belirtildi.