Her yıl genç tasarımcıları desteklemek amacıyla düzenlenen Bursa Fashion Week kapsamındaki tasarım yarışmasının finalistleri belli oldu.

7’ncisi düzenlenen Bursa Fashion Week Tasarım Yarışması’nın finalistleri belirlendi. 195 başvurunun yapıldığı yarışmada 20 isim finale adını yazdırdı. Finalistleri belirleyen jürinin başkanlığını ünlü moda tasarımcısı Erol Albayrak üstlendi. Jüri üyeleri arasında modacı ve iş insanı Yaşariye Doğan, sanayici Mustafa Barutcuoglu, modacı Faruk Saraç, sanatçı Eda Erdoğan ve akademisyen Filiz Dursun gibi isimler de yer aldı.

Ekim ayında ödül için yarışacaklar

Ekim ayında gerçekleşecek olan defilede finale kalan isimlerden üçer adet tasarım hazırlaması bekleniyor. Sahne direktörü Asil Çağıl yönetiminde gerçekleştirilecek final defilesine katılım hakkı kazanan isimler arasında İstanbul Beykent Üniversitesi öğrencisi Çağla Altunbaş da yerini aldı. Finale kalan diğer isimler ise şu şekilde:

“Çiğdem Erol, Evgenia Sortullu, Beyza Tatar, Kader Aydın, Sevinj Moazzenzaden, Dilek Bozkurt, Kübra Nur Temürkıran, Şeyma Arslan, Tuğçe Usta, Nisanur Çakır, Melike Dilekçi, Yağmur Yıldız, Rümeysa Çınar, Leyla Erdoğan, Hilal Kaynak, Meryem Taşçı, Zeynep Sağlam, Rabia Çağlayan, Fatma Demir”