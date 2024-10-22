Garanti BBVA, İstanbul Zincirlikuyu’da bulunan genel müdürlük binasının önüne Cumhuriyet Anıtı yaptırdı. Anıt, Atatürk’ün Cumhuriyet ile kazandırdığı düşünce ve ideallerin ikinci yüzyılda da yükselmeye devam edeceğini simgeliyor.

Garanti BBVA, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını, Türkiye’nin önde gelen heykel sanatçılarından Metin Yurdanur tarafından yapılan Cumhuriyet Anıtı ile karşılıyor. Bankanın İstanbul Zincirlikuyu’da bulunan genel müdürlük binasının önüne yerleştirilen Cumhuriyet Anıtı, Atatürk’ün Cumhuriyet ile kazandırdığı düşünce ve ideallerin ikinci yüzyılda da yükselmeye devam edeceğini simgeliyor. Banka çalışanlarının ortak aklı ve vizyonu doğrultusunda Metin Yurdanur tarafından bankaya özel tasarlanan bu özgün eserde, Cumhuriyetin dinamik ve coşkulu değerlerini simgeleyen dalgalarla birlikte, Atatürk’ün aydınlığının, Türk gençliği tarafından geleceğe taşındığı ifade ediliyor. Bronz döküm ve paslanmaz çelik, karışık teknikte yapılan anıtın brüt beton 1,5 metre kaide üzerinde 6 metre yüksekliği bulunuyor.

Verilen bilgiye göre Garanti BBVA geçtiğimiz yıl, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında, ‘Yüz Yıl Önce, Yüz Yıl Sonra: Fotoğraflarla Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhuriyet Yolu’ sergisi ve Fotoğraflarla Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhuriyet Yolu kitap projesi ile kültürel mirasa katkıda bulunan çalışmalar gerçekleştirdi. Yine geçtiğimiz yıl Cumhuriyet değerlerini somut ve kalıcı eserlerle yükseltmeyi amaçlayarak kendi binalarında sergilemek üzere sanatçı Hakan Sorar’ın ‘Kil ve Kod: Topraktan Geleceğe’ ve Evren Erol’un ‘Yüz Yıllık Yürüyüş’ adlı heykellerinin hayata geçirilmesine vesile oldu. Bu yıl da Metin Yurdanur’un Cumhuriyet Anıtı ile bu yaklaşımını devam ettirdi.

Cumhuriyet Anıtı’yla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, “Cumhuriyetin kazanımlarını gelecek nesillere taşımak öncelikli hedefimiz. Garanti BBVA olarak, Atatürk’ün düşünceleri ve Cumhuriyet’in temel değerlerini yaşatmak ve güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu değerlere duyduğumuz saygıyı kalıcı eserlerle taçlandırıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın katkılarıyla, kolektif bir vizyonla şekillenen Cumhuriyet Anıtı, Cumhuriyetin getirdiği ilerici düşünce ve aydınlanma ruhu ile Türk gençliğinin bu değerleri geleceğe taşıma azmini simgeliyor. Bu anlamlı eser için sanatçımız Metin Yurdanur’a teşekkür ediyor, Cumhuriyetimizin 101’inci yılını böyle önemli bir eserle kutlamaktan gurur duyuyoruz. İkinci yüzyıla girerken, Cumhuriyet değerlerini ileri taşımak için büyük bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.