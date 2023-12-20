Garanti BBVA Partners Tech Programı, teknoloji girişimlerinin başvurularını bekliyor. Başvurular 31 Ocak 2024’e kadar devam edecek.

Yatırım çekme ve büyüme potansiyeli olan girişimlerin desteklenmesini ve hızlandırılmasını amaçlayan Garanti BBVA, teknoloji tabanlı girişimlere destek vermek amacıyla Garanti BBVA Partners Tech Programını hayata geçiriyor. Data, siber güvenlik, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik dikeylerinde faaliyet gösteren girişimciler 31 Ocak 2024’e kadar garantibbvapartners.com/ adresi üzerinden Garanti BBVA Partners Tech Programına başvurabilecek.

Yapılan açıklamaya göre girişimler, yılda bir kere düzenlenecek değerlendirme komitesi sonuçlarına göre kabul edilecek. Kendilerinden, belirtilen dikeylerde asgari uygulanabilir ürün veya hizmet(MVP) aşamasını tamamlamış olmaları, en az 2 yıldır faaliyet göstermeleri, yüksek pazar potansiyeline, ölçeklenebilir bir iş modeline ve güçlü bir gelir modeline sahip olmaları bekleniyor. Programa kabul edilen girişimler 6 ay boyunca Garanti BBVA Partners Tech Girişim Hızlandırma programı içerisinde yer alan; ofis alanı, ihtiyaca özel mentörlük, Garanti BBVA, Garanti BBVA Teknoloji ve iştirakleri ile iş birliği fırsatları, reklam/PR destekleri, iş ve ürün danışmanlığı, eğitim ve seminerler, ofis teknik altyapı destekleri ve avantajlı bankacılık ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek.

Girişimcilik ekosistemine ve girişimlerin sürdürülebilir işletmeler olmasına hizmet etmek amacıyla 2015 yılında kurulan Garanti BBVA Partners, 60’a yakın girişimin hızlandırılması ve gelişimine katkı sağladı. Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma programı, ekosisteme katkı sağlayacak etkinlik ve çalışmalarla sürdürülebilir ve kapsayıcı faaliyetlerine devam ediyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, “Banka olarak, çeşitliliği, inovasyonu ve sürdürülebilirliği kurum kültürümüzün en önemli parçaları yaptığımız için girişimciliğe ayrı önem veriyoruz. Gerek teknoloji alanındaki hızlı değişim, gerekse üretici fikirlerin hızla yaygınlaşması tüketicilerin davranışlarında ve ihtiyaçlarında değişime sebep oluyor. Bu ihtiyaçları karşılamak için yeni öğrenimler geliştirip, hızlı değişime ayak uydurmak ve bunlara bağlı yeni iş yapış şekilleri geliştirmek de her kurumun zorunlu ihtiyacı haline geldi. Teknolojiye aralıksız yatırım yapan bir banka olarak teknolojideki gelişmeleri ve yenilikleri girişimlerine adapte etmiş girişimcileri desteklemeyi ve onlarla iş birliği yapmayı çok önemsiyoruz. Gelecekte kullanacağımız pek çok ürün ve hizmeti girişimcilerin geliştireceğine inanıyoruz. Sürdürülebilirliği stratejimizin en başına koyduğumuz için kapsayıcı büyüme olmazsa olmazımız. Sadece finansal konularda değil, girişimlerin büyümesi, sürdürülebilir işletmeler olması ve ekonomiye daha fazla yenilik ve katkı sağlamaları için kapsayıcı büyüme stratejimiz çerçevesinde çalışıyoruz. Bu nedenle girişimcilik ekosistemini büyütmek, girişimcilerin yeni dünya düzeninde ihtiyacı olan desteği sağlamak ve çoğalmalarını teşvik etmek amacıyla çalışmalarımızı genişlettik. 2015’ten beri birçok sektörden girişimin hızlandırılması sürecinde yol arkadaşlığı yapan Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı altında, hızla yaygınlaşan teknoloji tabanlı girişimlere destek vermek, Bankamızın sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimi paylaşmak amacıyla Garanti BBVA Partners Tech programını hayata geçirdik. 31 Ocak 2024’e tarihine kadar data, siber güvenlik, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik dikeylerinde faaliyet gösteren girişimcilerin başvurularını bekliyoruz” dedi.