Garanti BBVA, ’Okulum Garanti’de’ ile özel okul ödemelerinde kolaylık sunduğunu duyurdu.

Garanti BBVA, çocukları özel eğitim kurumlarında ve özel okullarda öğrenim gören velilere, ‘Okulum Garanti’de ile eğitim giderleri harcaması ve takibinde kolaylık sağlıyor. Yapılan açıklamaya göre, özel okul ödemelerinde, minimum 100 öğrencisi bulunan anlaşmalı kurumlarda geçerli olan ‘Okulum Garanti’de’ ile velilere özel okul KMH’ın yanında, kredi kartıyla ödeme seçeneği sunularak eğitim harcamalarında daha avantajlı, hızlı ve güvenli ödeme kolaylığı sağlanıyor. Kredi kartından ödemeler peşin, taksitli veya tanımlanan karttan düzenli ödeme şeklinde yapılabilirken, velilere istedikleri şubeden kayıt yapma ve 12 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, “Yaklaşan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çocukları özel eğitim kurumları ve özel okullarda öğrenim gören müşterilerimiz için ‘Okulum Garanti’de’ ürünümüzle, anlaşmalı kurumlarda geçerli olan eğitim giderlerinin hem ödemesi hem de takibinde kolaylık sunuyoruz. Amacımız okul harcamaları için 12 aya kadar taksitle uzun vadede ödeme imkânıyla velileri artan harcamalar karşısında biraz olsun rahatlatabilmek. Böylece veliler istedikleri şubeden kayıt yaptırarak hızlı, pratik ve güvenli şekilde ödemelerini gerçekleştirebilecek” dedi.