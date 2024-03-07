Türkiye’nin önde gelen konfeksiyon makine üreticileri ve dünyaca ünlü markaların temsilcileri, GarmentTech İstanbul Konfeksiyon, Nakış Makineleri Yedek Parça ve Yan Sanayi Fuarı için Teknik Fuarcılık ile iş birliği yaptı. Fuarın ilki 25-28 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) düzenlenecek.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü hem istihdam hem de ihracat gelirleriyle Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer alıyor. 22 bin 640 ihracatçı, 42 bin 434’e yakın imalatçının olduğu sektör, üretimde çalışan yaklaşık 700 bin kişi ile ülke istihdamında da öncelikli sektörler arasında bulunuyor. Perakende ve hazır giyim sektörüyle birlikte toplam istihdam ise 2 milyonu aşıyor.

Öte yandan hazır giyim ve konfeksiyon; Türkiye’de en fazla ihracat yapan 3’üncü sektör konumunda yer alıyor. Türkiye ise; dünyanın en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapan 5’üncü ülkesi. 2023 yılında 19,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, genel ihracat içinde yüzde 7,5’lik paya sahip.

30 yılı aşkın fuarcılık tecrübesine sahip olan ve Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı ITM’i bir dünya markası haline getiren Teknik Fuarcılık, konfeksiyon ve hazır giyim sektörünün yakaladığı başarıyı sürdürülebilir hale getirmek üzere harekete geçti. Konfeksiyon Makineleri Danışma Kurulu üyelerinin destekleri ve Konfeksiyon Otomasyon ve Makine İmalatçıları Derneği’nin (KOMİD) iş birliği ile düzenlenecek GarmentTech İstanbul Fuarı; dünyanın dört bir yanından gelecek profesyonel ziyaretçilere ve küresel alıcılara ev sahipliği yapacak.

“GarmentTech İstanbul Fuarı’nı bir dünya markası haline getireceğiz”

Bu büyük buluşma ve iş birliğinin lansmanı amacıyla düzenlenen GarmentTech İstanbul Fuarı’nın basın toplantısı, İstanbul’da gerçekleştirildi. Sektör birlik başkanları, Konfeksiyon Makineleri Danışma Kurulu üyeleri ve firma yöneticilerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını Teknik Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Necip Güney yaptı. Konuşmasına, “Konfeksiyon Makineleri Danışma Kurulu’nun değerli üyeleri ve Konfeksiyon Otomasyon ve Makine İmalatçıları Derneği’nin (KOMİD) destekleri ve iş birliği ile gerçekleştireceğimiz fuarımızın; ülkemize ve tüm konfeksiyon sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum.” sözleriyle başlayan Güney, konfeksiyon ve hazır giyim sektörüyle ilgili bilgiler paylaştı.

Güney, “ITM Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı’nı bir dünya markası haline getiren organizasyon ekibi olarak bizler, yıllardır olduğu gibi bugün de yine aynı özveri, aynı titizlik ve disiplin ile GarmentTech İstanbul Fuarı’nın başarı çıtasını yükseltmek için çalışacağız. Sektör birliklerimizin desteği ve Konfeksiyon Makineleri Danışma Kurulu üyelerimizle el ele vererek GarmentTech İstanbul Fuarı’nı da bir dünya markası haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Güney, konuşmasına şöyle devam etti: “Son dönemlerde Euro bölgesinde düzenlenen fuarlar kan kaybediyor. İstanbul’da düzenleyeceğimiz fuarımız, konaklama, gastronomi ve ulaşım kolaylığı açısından katılımcı ve ziyaretçilere büyük kolaylıklar sunuyor. Ayrıca vize problemi nedeniyle Avrupa’ya giderken zorluk yaşayan ülkelerden gelecek ziyaretçiler fuarımızın ziyaretçi sayısını arttıracak. Fuarımıza Almanya, İtalya, Çin, Japonya, Mısır, Özbekistan, İran’ın aralarında bulunduğu onlarca ülkeden 400’ün üzerinde firmanın katılım göstermesini bekliyoruz. Ayrıca fuarların farklı bir sinerjisi var. Ülkelerin turizm gelirleri arasında fuarlar oldukça önemli bir yer tutuyor. Örneğin Almanya’nın yıllık fuar hacmi Türkiye’nin kat be kat üstünde. Bu nedenle Türkiye’nin fuarcılık alanında turizm gelirlerini arttırmamız şart. Fuar organizatörleri olarak bizlerin ve ilgili bakanlıklarımızın bu konuda yoğun bir şekilde çalışması gerekiyor.”

“Sektör olarak umarım nice 30 yıllar, birlikte başarılı fuarlara imza atarız”

Fuar Danışma Kurulu adına konuşma yapan Çatma Makina Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Çatma, 30 yıl önce kurulan Konfeksiyon Makineleri Danışma Kurulu olarak bugüne kadar sayısız fuara imza attıklarını söyledi. Çatma, “Teknik Fuarcılık ile yapmış olduğumuz iş birliğinin sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Umarım sektör olarak bundan sonra nice 30 yıllar birlikte başarılı fuarlara imza atarız. Danışma Kurulu olarak Konfeksiyon Makineleri Fuarı alanında dünyada ilk 3 fuar arasında yer alıyoruz. İş birliğimiz neticesinde ilk 2 fuardan biri olmayı hedefliyoruz. Sektör temsilcilerimize ve danışma kurulu üyelerimize destekleri için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Fuar sayesinde yurt dışındaki fuarlara gitmek zorunda kalmayacağız"

KOMİD Başkanı Haluk Akın ise yerli konfeksyion makine üreticilerinin yurt dışındaki fuarlara giderken vize problemi yaşadığını hatırlatarak, “Fuarı, tıpkı ITM gibi bir dünya markası haline getirirsek yurt dışındaki fuarlara gitmek zorunda kalmayız. Teknik Fuarcılık firmasının, KOMİD ve Konfeksiyon Makineleri Danışma Kurulu’nun desteği ve iş birliği ile GarmentTech Fuarı’nı dünya markası yapacağına inancımız tam. KOMİD olarak üyelerimizle birlikte bu fuarın başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.

“Konfeksiyon Makineleri Sektörünün Teknik Fuarcılık ile iş birliği yapması beni umutlandırdı”

Tekstil Makineleri ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) Başkanı Adil Nalbant konuşmasında tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin Türkiye için öneminden bahsetti. Tekstilin dünya ile rekabet edebileceğimiz tek sektör olduğunu söyleyen Nalbant, Teknik Fuarcılık firmasının fuarcılık alanındaki tecrübesine vurgu yaptı. 2004 yılından beri Tüyap ve Teknik Fuarcılık ortaklığı, TEMSAD iş birliği ile düzenlenen ITM Fuarı’nın dünyanın alanında en önemli fuarı haline geldiğini hatırlatan Nalbant, sözlerine şöyle devam etti: “Konfeksiyon makineleri sektörünün, GarmentTech İstanbul Fuarı için Teknik Fuarcılık’la iş birliği yapmakla en doğru kararı verdiğini düşünüyorum. Fuar, sektör adına beni oldukça umutlandırdı. Bizim tekstil makineleri alanında yakaladığımız başarıyı, umarım sizler de konfeksiyon makineleri alanında yakalarsınız. Bu ekip, nasıl ITM’i bir dünya markası haline getirdiyse GarmentTech Fuarı’nı da dünya markası yapacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

Yatırımlarına yön vermek isteyen sektör profesyonelleri fuara katılacak

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin alanında en kapsamlı buluşması olacak fuarda; dikişten kesime, ütüleme sistemlerinden paketlemeye, nakıştan baskıya ve denime kadar konfeksiyon ve hazır giyim üretiminde kullanılan tüm teknolojiler sergilenecek. Özellikle Ar-Ge ve inovasyona ağırlık veren yerli ve yabancı üreticilerin küresel alıcılarla buluşacağı fuar; yeni teknolojileri uygulamak ve yatırımlarına yön vermek isteyen sektör profesyonellerini misafir edecek. Kusursuz, hızlı ve uygun maliyetli giyim üretmeyi hedefleyen, kapasitelerini artırmak ve makine parkurunu genişletmek isteyen firma yöneticileri fuara akın edecek.

Konfeksiyon ve hazır giyim sektörüne ivme kazandıracak

Avrupa ve Asya’yı birleştiren İstanbul’da gerçekleştirilen fuar, makine satışları ve yeni ticari iş birlikleri sayesinde konfeksiyon ve hazır giyim sektörüne ivme kazandıracak. Fuar sırasında gerçekleştirilecek makine satışları ve iş birlikleri ile hem Türkiye’nin hem de dünya ticaret hacminin gelişmesine katkıda bulunulacak. Katılımcı firmalar; marka bilinirliğini arttırmanın yanı sıra yeni iş birlikleri başlatma fırsatı yakalayacak.

Ulaşım ve vize kolaylığı, fuara çok sayıda ziyaretçi çekecek

Dünya tekstil ve hazır giyim ticaretinin merkezinde olan İstanbul, bu büyük buluşmaya ev sahipliği yapacak. Fuarın doğu ile batıyı birleştiren bir köprü vazifesi gören İstanbul’da düzenleniyor olması fuarı bir cazibe merkezi haline getirecek. Coğrafi konumu nedeniyle; hem Avrupa ülkelerindeki hem de Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler, Balkanlar ve Asya ülkelerindeki firmalar uçakla 3 saatlik kısa bir yolculuk sonrası İstanbul’a gelip fuarı ziyaret edebilecek. Schengen vizesi problemi nedeniyle Avrupa’ya giderken sorun yaşayan İran, Cezayir, Mısır, Tunus, Fas, Pakistan, Bangladeş ve Hindistan gibi ülkelerden gelecek ziyaretçilerin Türkiye’ye gelirken bu sorunu yaşamamaları fuarın çok fazla ziyaretçi ağırlamasını sağlayacak.