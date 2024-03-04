MALZEME LİSTESİ: 500 gr kıyma 1 soğan 2 havuç 1 kase bezelye 1 yumurta tuz karabiber kimyon PÜRESİ İÇİN: 5 haşlanmış patates 1,5 su bardağı süt 2 çorba kaşığı tereyağı tuz ÜZERİ İÇİN: 2 domates 2 diş sarımsak 1 kase mantar 1 tutam fesleğen zeytinyağı tuz karabiber HAZIRLANIŞI: Havuçları soyuyoruz ve küçük küp şeklinde doğruyoruz. Tencereye havucu ve bezelyeyi koyup haşlıyoruz. Tuzunu atıyoruz. Sebzeler haşlanınca ocaktan alıyoruz ve soğuk su tutuyoruz. Daha sonra süzgece alıyoruz ve iyice suyu süzülene kadar bekletiyoruz. Kıymayı karıştırma kabına alıyoruz. Soğanı rendeliyoruz, yumurtasını kırıyoruz. Harcımızı yoğuruyoruz ve tuzunu, karabiberini ve kimyonunu atıyoruz. Köfte harcını iyice yoğurduktan sonra haşladığımız sebzeleri ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Yağlı kağıdı ayrıca yağlıyoruz ve köfte harcını üzerine alıyoruz. Elimizle baton şekil veriyoruz. Kağıda sararak şeklini düzeltiyoruz. Fırın tepsisine bu şekilde yağlı kağıda sarılı olarak alıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Haşlanmış patatesleri eziyoruz ve tencereye alıyoruz. Tereyağını ve sütünü ilave ediyoruz. Karıştırarak pişiriyoruz. Tuzunu atıyoruz. Püre kıvamı ortaya çıkınca altını kapatıyoruz. Domateslerin kabuklarını soyuyoruz. Domatesleri, mantarları minik küp şeklinde doğruyoruz. Sarımsak ve fesleğeni de doğruyoruz. Tavaya zeytinyağı döküyoruz ve mantarı sotelemeye başlıyoruz. Sarımsağı ilave ediyoruz, pişirmeye devam ediyoruz. Domatesleri ekliyoruz. Kaynayıp kıvamı ortaya çıkınca fesleğeni de koyuyoruz. Tuzunu ve karabiberini atıyoruz. Baton köftemiz pişince dilimliyoruz. Servis tabağına patates püresini döküyoruz. Üzerine köfte dilimlerini diziyoruz. Onun da üzerine mantarlı domates sosu dökerek servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi