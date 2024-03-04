MALZEME LİSTESİ: 4 haşlanmış patates 1 kavanoz garnitür 1 kase süzme yoğurt 1 köz kırmızı biber 1 kase kornişon turşu yeşil zeytin 1 limon 3 çorba kaşığı mayonez 1 tutam maydanoz zeytinyağı HAZIRLANIŞI: Haşlanmış patatesleri geniş bir kaba rendeliyoruz ya eziyoruz. Tuzunu ve zeytinyağını döküyoruz. Limon suyunu sıkıyoruz. Harcımızı güzelce karıştırıyoruz. Başka bir kaseye yoğurdu ve mayonezi koyup çırpma teliyle karıştırıyoruz. İçine garnitürü koyuyoruz Kornişonu minik küp şeklinde doğruyoruz ve ilave ediyoruz, karıştırıyoruz. Ortası delik kek kalıbını yağlıyoruz. Buzdolabı poşetini kesere açıyoruz, ortasını kalıba denk gelecek şekilde kesiyoruz. Kalıbın içine poşeti geçiriyoruz. Üzerini de yağlıyoruz. İçine patatesli harcın yarısından fazlasını koyuyoruz ve bastırıyoruz. Üzerine amerikan salatasını döküyoruz. Üzerine de kalan patatesi koyuyoruz, üzerini düzlüyoruz. Salatayı servis tabağına ters çeviriyoruz. Poşetini de ayırıyoruz. Salatanın üzerini, köz biber, yeşil zeytin ve maydanozla süsleyerek servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi