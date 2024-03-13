Gastrit Risk faktörleri

Gastrit riskinizi artıran faktörler şunları içerir:

Bakteriyel enfeksiyon. Helicobacter pylori enfeksiyonu en yaygın dünya çapında insan enfeksiyonları arasında olmasına rağmen, sadece enfeksiyonu olan bazı insanlar gastrit veya diğer üst gastrointestinal bozukluklar gelişir. Doktorlar, bakteriye karşı savunmasızlığın miras alınabileceğine veya sigara ve diyet gibi yaşam tarzı seçimlerinden kaynaklanabileceğine inanıyorlar.

Ağrı kesicilerin düzenli kullanımı. Aspirin, ibuprofen (Advil, Motrin IB, diğerleri) ve naproksen (Aleve, Anaprox) gibi yaygın ağrı kesiciler, hem akut gastrit hem de kronik gastrit neden olabilir. Bu ağrı kesicilerin düzenli olarak kullanılması veya bu ilaçların çok fazla alması, midenizin koruyucu kaplamasını korumaya yardımcı olan önemli bir maddeyi azaltabilir.

Yaşlılık. Daha yaşlı yetişkinlerde gastrit riski artmaktadır çünkü mide astarı yaşla birlikte incelme eğilimindedir ve yaşlı erişkinlerin genç insanlara göre H. pylori enfeksiyonu veya otoimmün rahatsızlığı daha yüksektir.

Aşırı alkol kullanımı. Alkol, midenizi sindirebilir ve tahriş edebilir, bu da midenizi sindirim suyuna karşı daha hassas hale getirir. Aşırı alkol kullanımının akut gastritiye neden olma olasılığı daha yüksektir.

Stres. Büyük cerrahi, yaralanma, yanık veya ciddi enfeksiyonlara bağlı şiddetli stres akut gastritiye neden olabilir.

Kendi vücudun karnına hücrelere saldıran. Otoimmün gastrit denilen bu tip gastrit, vücudunuz mide astarını oluşturan hücrelere saldırdığında ortaya çıkar. Bu reaksiyon, midenizin koruyucu bariyerinde aşınabilir.Otoimmün gastrit, Hashimoto hastalığı ve tip 1 diyabet dahil olmak üzere diğer otoimmün bozuklukları olan kişilerde daha yaygındır. Otoimmün gastrit de vitamin B-12 eksikliği ile ilişkili olabilir.

Diğer hastalıklar ve durumlar. Gastrit, HIV / AIDS, Crohn hastalığı ve parazitik enfeksiyonlar dahil olmak üzere diğer tıbbi durumlarla ilişkili olabilir.

Komplikasyonlar

Tedavi edilmediği takdirde gastrit, mide ülserine ve mide kanamasına yol açabilir. Nadiren bazı kronik gastrit formları mide kanserine yakalanma riskinizi artırabilir, özellikle de mide astarının ve inceltinin hücrelerindeki değişikliklerin kapsamlı bir şekilde inceltilmesi durumunda.

Gastrit tedavisine rağmen belirti ve semptomlarınız düzelmiyorsa doktorunuza söyleyin.

Ne zaman doktora görünmek gerekir?

Neredeyse herkes hazımsızlık ve mide tahrişi geçirdi. Çoğu hazımsızlık vakası kısa ömürlüdür ve tıbbi bakım gerektirmez. Bir hafta veya daha uzun süre gastrit belirtileri ve belirtileri varsa doktorunuza bakın. Reçetenize veya reçetesiz satılan ilaçlara, özellikle de aspirin veya diğer ağrı kesicilerden sonra mide rahatsızlığınız varsa doktorunuza söyleyin.

Kan kusuyorsanız, dışkınızda kan varsa veya siyah görünen dışkı varsa, nedeni belirlemek için doktorunuza hemen bakın.

Gastrit Teşhisi

Doktorunuz, tıbbi geçmişiniz hakkında konuşmak ve bir sınav yaptıktan sonra gastrit şüphesi varsa da, kesin nedeni tam olarak belirlemek için aşağıdaki testlerden bir veya daha fazlasına sahip olabilirsiniz.

H. pylori için testler. Doktorunuz, H. pylori bakterisine sahip olup olmadığınızı belirlemek için test önerebilir. Yaptığınız test türü, durumunuza bağlıdır. H. pylori bir kan testinde, bir dışkı testinde veya bir nefes testi ile tespit edilebilir.

Nefes testi için, radyoaktif karbon içeren küçük bir bardak temiz, tatsız sıvı içersiniz. H. pylori bakterileri midenizdeki test sıvısını parçaladı. Daha sonra, bir torbaya üflersiniz, daha sonra mühürlenir. H. pylori ile enfekte olursanız, nefes numuneniz radyoaktif karbon içerir.

Üst sindirim sisteminizi (endoskopi) incelemek için bir kapsam kullanın. Endoskopi sırasında doktorunuz boğazınızdaki ve özofagus, mide ve ince bağırsağınıza bir lens (endoskop) ile donatılmış esnek bir tüp geçirir. Endoskop kullanarak, doktorunuz iltihap belirtileri arar.

Şüpheli bir bölge bulunursa, doktorunuz laboratuvar incelemesi için küçük doku örneklerini (biyopsi) çıkarabilir. Bir biyopsi, mide astarınızdaki H. pylori’nin varlığını da belirleyebilir.

Üst sindirim sisteminizin röntgeni. Bazen bir baryum yutması veya üst gastrointestinal seri olarak adlandırılan X-ışınları dizisi, anormalliği aramak için yemek borusu, mide ve ince bağırsağınızdaki görüntüleri oluşturur. Ülseri daha görünür hale getirmek için sindirim sisteminizi kaplayan beyaz, metalik bir sıvı (baryum içeren) yutabilirsiniz.