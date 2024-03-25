Seçim çalışmaları çerçevesinde Gazcılar Caddesi’ni ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkanı Adayı Mustafa Dündar’a esnaf ve vatandaşlar tam destek verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkanı Adayı Mustafa Dündar, seçim çalışmaları çerçevesinde ilçenin dört bir yanında vatandaşlarla bir araya geliyor. Bursa’da ticari hareketliliğin en yoğun yaşandığı caddelerden biri olan Gazcılar Caddesi’ni ziyaretini ziyaret eden Dündar, esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Dündar’ı girdiği her dükkanda oldukça samimi şekilde karşılayan Gazcılar esnafı, ‘Yeniden Mustafa Dündar’ diyerek desteklerini sundu. Esnaf ve vatandaşların ilgisine kayıtsız kalmayan Dündar, sohbet ettiği herkesle fotoğraf çektirdi.

Bursa’nın dünya çapında bir sanayi şehri olmasında esnafın rolünün çok büyük olduğunu dile getiren Dündar, “Osmangazi, hızlı bir büyüme içerisinde. İnşallah önümüzdeki dönemde de ilçemiz için yapacağımız yatırım ve hizmetlerle esnafımızı daha da mutlu edeceğiz” dedi.