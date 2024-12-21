Gazeteci Özlem Gürses YouTube kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." şeklinde skandal sözler sarf etmişti.

Gürses hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"Devleti Askeri veya Emniyet Teşkilatını Alanen Aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma için Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara'da gözaltına alınan Özlem Gürses, emniyette ifade vermeyi reddetti. İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Gürses'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Terörle iktisatlı suçlamala ile gözaltına alındığı için şaşkınlık yaşadığını belirterek "Dedemin dedesi Çanakkale şehididir, kendi dedem Albay'dır. Ben devletini ve ülkesini seven Cumhuriyetçi, Atatürkçü bir aile kültürüyle büyüdüm. Her gün 17.00- 18.00 saatleri arasinda şahsıma ait YouTube kanalında "Gündem" ismiyle haber yayınları yapmaktayım. 19 Aralık tarihinde yapmış olduğum bir saatlik yanında yaklaşık 8 saniyelik bir kısım sosyal medyada tarafıma linç kampanyası başlamıştır" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Mehmetçiği terör örgütüyle ilişkilendirmesinin mümkün olmadığını, böyle bir konun aklından bile geçirmediğini ileri süren Gürses, "Tam tersi, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütünün TSK ve SMO tarafından temizlendiğini ifade etmekti. Yayında bu cümleleri kullanırken harita üzerinden de göstermeye çalıştım. Ancak bunu yaparken söylemek istediğim ve anlatmak istediğim şeyler havada kalmış olabilir" şeklinde ifade verdi.

"DİL SÜRÇMESİ YAPMIŞ OLABİLİRİM"

Gürses, ifadesinin devamında iki cümleyi birbirine bağlarken bir yanlış anlaşılma olmuş olabileceğini ileri sürdü.

Gürses "Burada dil sürçmesi veya cümleleri birbirine eksik bağlamış olabilirim" diyerek suçlamaları reddetti.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Özlem Gürses ifadesinin ardından "Devleti Askeri veya Emniyet Teşkilatını Alanen Aşağılama" suçundan tutukla talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğ'ne sevk edildi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu tamamlanan Özlem Gürses hakkında ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.