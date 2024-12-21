Cumalıkızık Kiraz Bahçesi’nde gerçekleştirilen kahvaltılı programa Demokrat Parti Bursa İl Başkanı Çağrı Kaplan, DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Tayfun Öztürk, Gelecek Partisi Bursa il Başkanı Fuat Kadıoğlu, Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Bursa’nın geleceğini şekillendirmek, kentin sorunlarını dile getirmek ve çözüm yolları sunmak amacıyla bir araya geldiklerini ifade eden 4 partinin il başkanları, bundan sonra her ay düzenli olarak bir araya geleceklerini dile getirdi.

4 partinin ortak mesajını okuyan DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Tayfun Öztürk, Bursa’nın hak ettiği hizmetleri alma sürecine katkı sağlayacaklarını belirterek, ulaşım ve projelerde derin sorunlar yaşandığını söyledi. Başkan Öztürk sözlerine şöyle devam etti:

Öncelikle Değerli Bursalılar,

Şehrimizin geleceğini ilgilendiren önemli sorunları gündeme taşımak ve çözüm yolları aramak adına Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne kamuoyu adına yönelttiğimiz soruları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Amacımız, şef- faflık ve hesap verilebilirlik anlayışını teşvik etmek, Bursalıların hak ettiği hizmetleri alma sürecine katkı sağlamaktır.

1. Ulaşım ve Proje Eksikliği:

Seçimlerin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen ulaşım konusunda neden tek bir proje hayata geçirilmedi? Geçmişten gelen projelere neden devam edilmedi?Çalıdan Demirtaşa metro hattını sanırım bir sonraki seçim vaatleriniz için hazırlıyorsunuz..

2. Toplu Taşıma Hareket Planı:

Kentimizdeki toplu taşıma sorunları ortadayken, neden bir hareket planı hazırlanmadı?Ulaşıma 350 milyon destek sağlıyormuşsunuz bunlar hangi kalemler merak ettik?FSM-ODUNLUK tek vasıta ile gidilemiyor siz tramvay diyorsunuz. Uzun hatları acemlerde toplamak mı ulaşım düzenlemeniz heykele kadar giden oto- büsler acemlerde son durak yapmaya başladı. Bursaray dökülüyor başkan birtane yürüyen merdivenin asansörün çalıştığı durak yok seferler ise yetersiz. DOLMUŞLARIN isminin Özel Halk Otobüsü ismi alması çözüm olmadı sen ne yapmayı düşünüyorsun taksilere başka bir isim bulmayı mı?

3. Zam Politikası:

Seçim öncesi indirim vaatlerinde bulundunuz, ancak seçimden hemen sonra toplu ulaşım ücretlerine %60,

suya ve ekmeğe zam yaparak başladınız. Bu durumun açıklaması nedir?

4. Ücretsiz Otopark Uygulaması:

Ücretsiz otopark uygulamasının trafikte araçların kontak kapatmasına neden olduğunun farkında mısınız?

5. Sosyal Hizmetlerde Zamlar:

Mezarlık ücretleri, huzurevleri ve kreşlere yaptığınız %280 zam neyin göstergesidir? Sosyal belediyecilik anlayışı bu mudur?

6. Tabela Belediyeciliği ve Şeffaflık:

ALİNUR Beyin "Canla Başla Bursa" sloganıyla başladık 'Gülümseyin Bursadasınız'ile devam ediyoruz; ancak tabelalar ve bilboardlarda sürekli resimlerinizi görüyoruz. Proje üretemediğinizden mi resimlerinizi pay- laşıyorsunuz? Bursa halkının sizi tanımadığını mı düşünüyorsunuz? Bu bilboardlara belediye kasasından ne

kadar harcama yapıldı? Şeffaf belediyecilik anlayışınızı görmek istiyoruz.

7. Festival Bütçeleri ve Yerel Sanatçılar:

Milli bayramlarımızı coşku ile kutlamayı seviyoruz. Ancak, Bursa'nın yerel sanatçıları dururken yüklü miktar- larda bütçeyi dışarıdan getirilen sanatçılara ayırıyorsunuz. Hizmetler için bütçe yetersizken, festivaller için nasıl kaynak bulabiliyorsunuz?

8. Hava Kirliliği:

Kestel'de hava kirliliğini bilmeyen yok. Peki, bizi daha ne kadar zehir solumaya mahkûm edeceksiniz? Orhaneli Termik santralini anlatıyordunuz dün Kestel hava kirliliğinde 4. sırada fabrikaları ifşa etmekle mi çözülecek denetlemeklemi?

9. Kentsel Dönüşüm:

Kent estetiğine uygun kentsel dönüşüm mü yapıyorsunuz, yoksa rantsal dönüşüme devam mi ediyor- sunuz?Diye sormayı istedik ama tek bir proje buradada göremedik.herhangi bir Şehir plancısı dahi ataması yapılamamışken hangi projelerin devam ettiğini nasıl çalıştığınızı anlatırmısınız?JICA ile yürüttüğümüz proje var. Kentin dirençlilik haritasını ortaya koyan bir proje dediniz bu proje seçim öncesi başladı 2023 te amacı Deprem Riskinin Azaltılması ve Önlenmesinin Planlanması Yoğun çalışıyoruz dediğinizde ikna olamıyoruz bir iki proje mi paylaşsanız.

10. Botanik Park ve Yeni Projeler:

Mevcut Botanik Park, Bursa halkına yetmiyordu. İsmini değiştirince yeterli hale geldiğini mi düşünüyor- sunuz? Keşke Erdem Bey gibi siz de yeni bir park yapıp onun ismini verseydiniz.

11. Eşit Hizmet Anlayışı:

Tüm ilçelerdeki hizmet anlayışınız neden eşit değil belediyeler arası ayrımcılık yapmaya devam edecek- siniz?

12. Asfalt Çalışmaları:

Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde asfalt çalışması yapılacak mı?96 bin ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdik. 287 kilometre sathi kaplama yaptık dediniz rakamlar güzel ama ne bir sokak ismi ne bir mahalle ismi var bursalı çalışma yaptığınız yerlere şahit değil nereye yaptığınızı öğrenebilirmiyiz.Sathi kaplama koruyucu ve İyileştirme amaçlı olarak kullanımıdır yani yeni dökülen bir yol asvaltı değildir başkan.

13. BUSKİ'deki Yolsuzluk İddiaları:

BUSKİ'deki 500 milyonluk vurgun unutulmadı. Sadece görev değişikliği yapmak, Bursa halkının vicdanını rahatlatır mı? Geçmişe yönelik idari soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? Bu konunun takipçisi olacağız.

14. Dağ İlçelerine Hizmet:

Dağ ilçelerimiz Bursa'nın gözbebekleri. Ancak bu bölgelerde gençler için istihdam ve hayvancılık yapan çiftçiler için destek projeleri duyamıyoruz. Bu bölgelerde eşit hizmet anlayışını ne zaman sağlayacaksınız?

15. Mudanya Sahilleri:

Mudanya'nın sahilleri sadece merkez ve Güzelyalı'dan mı ibaret? Eşkel ve Mesudiye neden hizmet alamıyor?

16.Liyakat Bu Mu

Akraba atamalarınız ile kadrolardaki eksiklikler giderildi mi?Baldız Yeğen kontenjanlarında açık kaldı mı? Sizin akrabalarınız tamam milletvekili eşleri tamam ama liyakatli kadrolar nerde?

17.Şehrin Silhueti

Doğanbey Bursanın kalbine vurulan bir hançer olarak orda durmaya devam edecek mi?

18.Şehrin Sosyal alanlarının tek noktada birikimi

Acemlerde yeni açılacak hastane ile birlikte ulaşıma getireceği yükü hesapladınız mı? Carrefour da başla- ması muhtemel yüksek katlı binalar ikinci bir doğanbey vakası olarak karşımıza çıkacak mı?

19.Bursanın Yeşil alanları

Yunuseli Havaalanı için hep beraber el ele verdik göreve geldiğinizde neden unutuldu?

20.Tarım için alan açılmalı

Bursa ovası neden imar cenneti oldu? Tarım alanları yetersizken Bursa ovası mı imara açılmalıydı?

21.Sosyal Destekler

Emeklilere verilen destek kartlarının ödemeleri esnafa ne zaman yapıldı? Esnaf neden sürekli inceleme yapıyoruz yatıracağız diye oyalandı.4 ay ödeme bekleyen esnaf enflasyonla mücadele edebildi mi?

22.Acil eylem planınızı dahi duymadık?

Olası depremde acil tahliye planınız var mı? Ulaşım planınız var mı deprem olursa bu yollar ile ne biz Bursa'dan çıkabiliriz nede başkası Bursa'ya yardıma gelebilir

Sorulacak sorular çok zaman az döneminizin ilk çeyreğini geride bıraktık. Bursanın dertleri hali hazırda durmakta ve saymakla bitmiyor. Bizler İl Başkanlarımız ile çıktığımız bu yolda Bursa Halkının sesi olmaya çalışıyoruz olabildiğince de bu sesin yüksek çıkacağına emin olunuz.

"Kendileri din istismarı yapanlar, bizleri kayyumla dahi tehdit ettiler. Şunu bilsinler ki; milletin iradesine ve seçilmiş makamlara saygı duymayan hiçbir anlayış, demokrasimizin kök salmasına engel olamayacak; adaletin ve halkın gücü daima galip gelecek."Bu sözleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e bir soruyu aklımıza getiriyor Adana Büyükşehir Belediyesi'nin eski Genel Sekreteri Ergül Halisçelik'in Bursa'ya atanmasıdır bizim için kayyum.Bursayı tanımayan birinin Chp Genel merkez ataması ile gelmesini açıklayabilirmisiniz? Bursa ile hiçbir bağı olmayan Ergül Halisçelik'in, şehrin sorunlarını, ilçelerini ve mahallel- erini tanıyıp anlaması için ne kadar süreye ihtiyacı olduğu büyük bir soru işareti. Bizler önceki dönemlerde

de Bursada navigasyonla dolaşanlar yüzünden çile çekmedik mi?

BURSKOOP BELİRSİZLİĞİ

Burskoop Öğrencilerin burslarını neden hiçbir açıklama yapmadan kesti?Her sene kasım ayında SMS yoluyla açıklanıp aralık ayında yatmaya başlayan burskoop bursu bu sene hala açıklanmadı. Herhangi bir bilgilendirme de yapılmadı.

Bursa'nın Sorunlarına Acil Çözüm Bekliyoruz.

Bursa halkı olarak bu soruların yanıtlarını bekliy beklentilerine cevap veren projelerin hayata geçir bir yönetim anlayışını görmek istiyoruz. 2/3 mizin kaynaklarının doğru yönetilmesini, halkın seffaflık ilkesi doğrultusunda hesap verebilir

Unutmayın, Bursa hepimizin Umarım Halkımızdan aldığımız geridönüşler ile tüm belediye Başkanlarımıza teşekkür eden bir Bursaya ulaşırız Yeşil Bursayı tekrar yeşil yapmak için emek ettiklerine şahit oluruz. BURSA kıymetlimiz kıymetimiz tüm basın mensubu arkadaşlarımıza katılımları için teşekkür ediyoruz