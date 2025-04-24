Gazeteci Özlem Gürses, sosyal medya kanalındaki yayınında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik sözleri gerekçesiyle ‘devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gazeteci Özlem Gürses’in sosyal medya kanalındaki yayınında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik sarf ettiği sözleri gerekçesiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 30.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Özlem Gürses ve avukatları hazır bulundu. Suçlamayı kabul etmeyen Gürses, beraatını istedi. Sanık avukatları ise uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve Gürses’in beraatına karar verilmesini talep ettiler.

2 yıla kadar hapis talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Gürses’in ‘devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Ayrıca mütalaada, sanık Gürses hakkındaki adli kontrolün de kaldırılması istendi.

1 yıl 3 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Özlem Gürses’i ‘devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı da dikkate alınarak bu suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.