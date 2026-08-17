Başiskele Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinesinde Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde '17 Ağustos Marmara Depremi Anma, Hafıza ve Hazırlık Günü' programı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD, AKUT, UMKE ve ANDA işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, depremde hayatını kaybedenler anılırken, afet öncesi hazırlık ve afet anında yapılması gerekenler hakkında gençlere eğitim verildi.

Afetlere hazırlık uygulamalı anlatıldı

Program kapsamında gençler için resim, yazı ve interaktif farkındalık atölyeleri kuruldu. Gençlik merkezinin önünde oluşturulan etkinlik alanında ise AFAD, AKUT, UMKE ve ANDA ekipleri arama kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanları tanıtarak acil durumlarda alınacak önlemlere ilişkin uygulamalı bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte ayrıca, 17 Ağustos 1999'da yaşanan yıkımı ve arama kurtarma çalışmalarını yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergi ziyarete açıldı.