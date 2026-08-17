Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi amacıyla gerçekleştirdiği yol ve kavşak düzenlemelerine devam ediyor. Bu kapsamda Darıca Tuzla Caddesi ile Battalgazi Caddesi'nin kesişiminde geçtiğimiz aylarda tamamlanan kavşak düzenlemesi, bölgedeki trafik hareketliliğine olumlu katkı sağladı. Kavşakta gerçekleştirilen düzenleme ile araç hareketleri daha kontrollü hale gelirken, özellikle yoğun saatlerde trafik akışının rahatlaması ve bekleme sürelerinin azalması sağlandı. Böylelikle sürücülerin kavşakta geçirdiği zaman kısalırken, ulaşım daha akıcı ve konforlu bir yapıya kavuştu.

Erken dönüş cepleri beklemeyi azalttı

Kavşak düzenlemesi kapsamında Tuzla Caddesi üzerinde oluşturulan erken dönüş cepleri, araçların kavşak içerisinde daha rahat hareket etmesini sağlıyor. Battalgazi Caddesi'nden gelen araçların ise oluşturulan dönel ada etrafından kontrollü şekilde dolaşıma katılmasıyla trafik akışı daha düzenli hale getirildi. Yeni düzen sayesinde araçların birbirlerinin geçişini daha az engellemesi ve kavşakta oluşabilecek beklemelerin azaltılması sağlandı. Böylelikle sürücüler için daha akıcı bir güzergah oluşturulurken, bölgedeki ulaşım konforu da önemli ölçüde artırıldı.

2 bin ton asfalt serildi

Kavşak düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ulaşım standardı da yükseltildi. Proje kapsamında terasman kazı çalışmalarının ardından yaklaşık 2 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Ayrıca bin 500 metrekarelik alanda yaya kaldırımı imalatı yapılarak yayaların da bölgede daha güvenli ve konforlu hareket etmesine imkan sağlandı.

Trafo köşkleri yeni düzene uyarlandı

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kavşak alanındaki mevcut altyapı unsurları da yeni düzenlemeye uygun hale getirildi. Bu doğrultuda 2 adet trafo köşkünün deplasesi gerçekleştirildi. Enerji hatları da kavşaktaki yeni ulaşım düzenine uygun şekilde yeniden konumlandırıldı.

19 aydınlatma direğiyle daha güvenli ulaşım

Kavşağın gece kullanımında görüş mesafesini ve güvenliği artırmak amacıyla 19 adet aydınlatma direği monte edildi. Yeni aydınlatmalarla kavşak daha aydınlık ve modern bir görünüme kavuşurken, sürücü ve yayaların gece saatlerinde daha güvenli hareket etmesine katkı sağlandı.

Darıca'daki kavşakta trafik rahat ve akıcı

Darıca Tuzla Caddesi ile Battalgazi Caddesi kesişiminde gerçekleştirilen modern kavşak düzenlemesiyle bölgedeki trafik akışının daha düzenli ve akıcı şekilde ilerlemesine katkı sağlandı. Bu kapsamda erken dönüş cepleri ve dönel ada uygulamasıyla bekleme süreleri azalırken, araçların geçişleri daha hızlı ve kontrollü hale geldi.