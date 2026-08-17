Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın beraberinde Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aydemir, Güreş Ağası Kemal Aydın ile Güreş Komitesinden Aydın Güneş birlikte, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret etti.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Satıl'ın da yer aldığı ziyarette Başkan Ahmet Akın, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu 21-22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 66. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'ne davet etti. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu da daveti için memnuniyetlerini ifade ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür etti.