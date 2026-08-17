Son yıllarda hızla gelişen yapay zeka teknolojileri, eğitimden sağlığa, tasarımdan içerik üretimine kadar birçok alanda kullanılmaya başlanırken, bazı mesleklerin geleceğiyle ilgili tartışmaları da beraberinde getidi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Atalay Uslu ise veteriner hekimliğin yapay zekadan en az etkilenen meslek gruplarından biri olduğunu ifade etti. Veteriner hekimliğin yalnızca bilgiye değil, aynı zamanda uygulamaya ve beceriye dayalı olduğunu belirten Uslu, yapay zekanın mesleğin yerini tamamen almasının mümkün görünmediğini söyledi. Uslu, yapay zekanın veteriner hekimlikte destekleyici bir teknoloji olarak kullanılmaya başlandığını belirterek, "Elbette yapay zekadan yararlandığımız alanlar var. Özellikle analizlerde ve görüntü işlemede yapay zekayı yoğun şekilde kullanıyoruz. Ancak buna rağmen veteriner hekimliğin yapay zekadan çok az etkileneceğini düşünüyoruz. Yapay zeka mesleğimize destek sağlayacak ama veteriner hekimlik kesinlikle yok olacak meslekler arasında yer almıyor," dedi. Uslu, veteriner hekimliğin uygulamalı yönünün güçlü olması nedeniyle teknolojik gelişmelerin mesleği tamamen ortadan kaldırmak yerine hekimlerin işlerini kolaylaştıran bir araç olarak kullanılacağını vurguladı.

"Yok olacak meslekler arasında yer almıyor"

Barış Atalay Uslu, yapay zekanın veteriner hekimlik mesleğine katkı sağlayacağını belirterek, "Yapay zeka son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte büyük bir atılım gösterdi. Uzmanların öngörülerine göre 2030 yılında bugün var olan mesleklerin yaklaşık yüzde 22’si ya ortadan kalkacak ya da dönüşüme uğrayacak. Ancak veteriner hekimlik yapay zekadan en az etkilenecek mesleklerden biri olacak. Çünkü veteriner hekimlik bilgi kadar beceri temelli bir meslek. Bu nedenle yapay zekanın tamamen yerine geçmesi mümkün görünmüyor. Elbette yapay zekadan yararlandığımız alanlar var. Özellikle analizlerde ve görüntü işlemede yapay zekayı yoğun şekilde kullanıyoruz. Ancak buna rağmen veteriner hekimliğin yapay zekadan çok az etkileneceğini düşünüyoruz. Sonuç olarak bir teşhise yardımcı olsa da bununla bitmiyor; tedavi ve uygulamalarda hekime ihtiyaç duyuluyor. Yapay zeka mesleğimize destek sağlayacak ama veteriner hekimlik kesinlikle yok olacak meslekler arasında yer almıyor" dedi.

"Uzun yıllar varlığını sürdüreceğini düşünüyorum"

Fakülte hakkında bilgiler veren Uslu, "Veteriner Fakültesi kurmak oldukça zor ve maliyetli. Yetişmiş insan gücü de bulmak oldukça zor. Ülkemizde hâlihazırda 33 veteriner fakültesi bulunuyor. Mezunlarımızın istihdam oranı da oldukça yüksek. Öğrencilerimiz çok ayrıntılı ve yoğun içerikli bir eğitim alıyorlar. Mezun olduklarında da birçok alanda iş bulabiliyorlar. Bu nedenle veteriner hekimliğin uzun yıllar varlığını sürdüreceğini ve istihdam alanlarının daha da gelişeceğini düşünüyorum. Fakülteyi okumak zor olsa da, tercih noktasında isteyerek ve severek gelindiğinde zorluklar kolayca aşılıyor. Özellikle pandemi sonrasında insanların evcil hayvanlarla daha fazla vakit geçirmesi veteriner hekimliğe olan ilgiyi önemli ölçüde artırdı. Bu nedenle fakültelerimizin başarı sıralamaları da yükseldi. Örneğin, bizim fakültemiz 160 binlerden 120-130 bin bandına kadar geldi. Diğer veteriner fakültelerinde de benzer şekilde başarı sıralamalarının yükseldiğini görüyoruz" diye konuştu.