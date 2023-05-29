Yalova Belediyesi ‘Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Etkinlikleri’ çerçevesinde yer alan söyleşi programları Gazeteci-Yazar Sevda Türküsev ile devam etti.

Sosyal medyanın aile üzerindeki etkilerini konu alan söyleşi programı Yalova Belediyesi Kent Müzesi’nde gerçekleştirildi. Söyleşi programına Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk eşi Gökşen Tutuk, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol ve AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü katıldı. Başkan Tutuk, Türküsev’e katılımından dolayı teşekkür ederek çiçek ve isminin yazılı olduğu Yalova Kağıdı takdim etti. Türküsev, program sonunda kaleme aldığı kitaplarını da okuyucuları için imzaladı.